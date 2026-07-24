El jefe de la oposición de España acudirá a la investidura de Fujimori en Perú

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Madrid, 24 jul (EFE).- El jefe de la oposición de España, Alberto Núñez Feijóo, acudirá el martes 28 de julio a la investidura de la presidenta electa de Perú, la conservadora Keiko Fujimori, para la que también se ha anunciado ya la presencia del rey Felipe VI y de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, en representación del Gobierno.

Fuentes de la dirección del conservador Partido Popular (PP) confirmaron este viernes el viaje de Feijóo a Lima para asistir a la ceremonia, que se celebrará en el Parlamento peruano con motivo del Día Nacional de Perú.

Por su parte, fuentes de Exteriores aseguraron a EFE que será Granados quien acuda a la toma de posesión de Fujimori en lugar del canciller, José Manuel Albares, al coincidir el viaje con el Consejo de Ministros, donde tiene que presentar algunos puntos del orden del día.

La representación oficial española en la toma de posesión de Fujimori la ejercerá el jefe del Estado, el rey Felipe VI.

Fujimori, candidata de Fuerza Popular, fue proclamada el pasado día 3 como la ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el candidato de izquierda, Roberto Sánchez.

Tras su victoria, el líder del PP dijo que había sido «un honor poder ayudar» en el triunfo de la líder conservadora peruana y aseguró que en España se iba a «seguir trabajando con la familia de Perú».

En su opinión, Keiko Fujimori «posee la capacidad y el compromiso para defender la libertad, la democracia y la prosperidad de todos los peruanos». EFE

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