El jefe de la tecnológica Fujitsu dimite por «conducta inapropiada hacia una mujer»

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El presidente del gigante tecnológico japonés Fujitsu renunció por «conducta inapropiada hacia una mujer», informó este miércoles a la AFP la empresa de sistemas informáticos.

La salida de Hidenori Furuta, efectiva desde el martes, se produjo después de que la compañía se enterara del asunto este mes, indicó un portavoz.

El vocero se negó a dar detalles sobre el caso, pero señaló que la medida no se debió a ninguna violación de la ley.

No hay planes inmediatos para reemplazarlo, agregó.

Furuta asumió el cargo de presidente de Fujitsu en 2024, tras haber sido vicepresidente ejecutivo y director de tecnología.

Fujitsu, con sede en Tokio, es uno de los proveedores de servicios de Tecnologías de la Información (TI) más grandes del mundo con amplia operación en América Latina.

La empresa estuvo hace años en el centro de un escándalo relacionado con las sucursales de la Oficina de Correos británica, después de que errores en su software de contabilidad hicieran parecer erróneamente que faltaba dinero en las cuentas.

El servicio postal procesó injustamente a alrededor de 1.000 subdirectores de sus puntos de atención —gerentes que trabajaban por cuenta propia— entre 1999 y 2015.

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