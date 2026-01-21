El jefe de las prisiones de Perú dimite en medio de cuestionamientos y crisis del Gobierno

3 minutos

Lima, 21 ene (EFE).- El jefe del Instituto Nacional Penitenciario de Perú (Inpe), Iván Paredes, dimitió en medio de rumores de contrataciones irregulares en la entidad y de una crisis en el Ejecutivo por reuniones semiclandestinas del presidente interino, José Jerí, con un empresario chino.

Paredes, cuya institución ha dirigido los operativos carcelarios al estilo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en los que ha participado Jerí desde el inicio de su gestión, reiteró en su carta de renuncia su disposición a realizar «una transferencia ordenada y transparente, a fin de no afectar la continuidad del servicio penitenciario ni los objetivos institucionales en curso».

Este miércoles, en la emisora de radio local Exitosa, Paredes afirmó que era «el momento de dar un paso al costado» y alegó que sufre problemas de salud que le impiden cumplir con las funciones del cargo.

«He tenido temas fuertes, por temas privados no los podría comentar, pero son temas fuertes de salud del corazón a raíz del estrés. Es un punto importante porque por ejemplo para mis labores tendría que irme a la sierra a hacer requisas (en prisiones) y realmente, es materialmente imposible, no lo voy a poder hacer», dijo.

Agregó que cuando asumió el cargo, el 5 de julio de 2025, encontró una situación «calamitosa» dentro del INPE y denunció la existencia de corrupción en los penales por parte de funcionarios.

Medios locales han revelado recientemente varias contrataciones de personal irregular dentro de la institución penitenciaria. El programa dominical de televisión Cuarto Poder expuso que al menos siete jóvenes sin experiencia en el sector público ni estudios especializados consiguieron contratos en el Inpe tras reunirse con Paredes.

Además, hace dos meses, el mismo programa señaló que el exjefe del Inpe está siendo investigado por el Ministerio Público por una presunta negociación indebida para liberar a un expolicía sentenciado a 30 años de prisión por un secuestro agravado.

Su figura se hizo más popular desde que Jerí asumió la Presidencia el 10 de octubre de 2025, pues el mandatario interino protagonizó junto a Paredes diversos operativos en cárceles del país al estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, o del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Por otro lado, Jerí vive su momento más delicado en sus 100 días de gestión, tras reemplazar a la destituida presidenta Dina Boluarte (2022-2025), debido a la revelación de varias reuniones extraoficiales que mantuvo con un empresario chino.

Jerí acudirá este miércoles a la comisión parlamentaria de Fiscalización para dar explicaciones sobre dichos encuentros, realizados el 26 de diciembre y 6 de enero. EFE

