El jefe de misión de EE.UU. en Colombia, John McNamara, se retira del cargo por jubilación

Bogotá, 6 feb (EFE).- El jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, que tuvo un papel destacado en el manejo de la reciente crisis en la relación bilateral, dejará el cargo la próxima semana, anunció este viernes esa sede diplomática.

McNamara está al frente de la embajada de Estados Unidos en Bogotá desde el 1 de febrero de 2025, cuando reemplazó como encargado de negocios y jefe de misión a Francisco Palmieri ante la demora del Gobierno de EE.UU. en designar un nuevo embajador.

«Después de una larga y distinguida carrera en el servicio público, John McNamara ha decidido retirarse del Departamento de Estado. El señor McNamara concluirá su labor como Encargado de Negocios de la Embajada el viernes 13 de febrero de 2026», señaló la embajada en su cuenta de X.

En diciembre de 2024, antes de iniciar su segundo mandato, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la nominación de Dan Newlin, un abogado y exdetective de Florida como embajador en Colombia, pero el nombramiento nunca fue ratificado por el Senado, por lo cual McNamara se mantuvo al frente de la embajada durante el último año.

«Ha sido un honor para él servir en Colombia durante cuatro asignaciones diplomáticas y, anteriormente, como oficial militar colaborando con las fuerzas armadas colombianas», agregó la embajada.

Con más de dos décadas en el servicio diplomático, McNamara ocupó además diferentes cargos en Curazao, Perú, Bahamas, Irak, Afganistán y Venezuela.

McNamara, que es veterano del Ejército estadounidense y licenciado en Ciencias de la Academia Militar de West Point, fue consejero político durante los dos últimos años de las negociaciones de paz del Gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC y previamente había ocupado otros puestos diplomáticos en Colombia.

En el último año, a raíz de la crisis entre Washington y Bogotá por la diferencias en diferentes asuntos entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, McNamara hizo de puente para mantener la relación a flote gracias a sus buenos contactos tanto con el Gobierno como con los empresarios y las fuerzas políticas del país.

El pasado 9 de enero, McNamara encabezó una misión del Gobierno estadounidense enviada a Caracas para hacer una evaluación del estado de la embajada, cerrada desde 2019 tras la ruptura de relaciones, con el fin de preparar la reanudación gradual de las mismas, tarea que desde el pasado fin de semana encabeza la nueva encargada de negocios en Venezuela, Laura Dogu. EFE

