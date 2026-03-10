El jefe de seguridad de Irán dice que las amenazas de Trump están vacías y le replica

Teherán, 10 mar (EFE).- El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Lariyani, afirmó este martes que las amenazas del presidente de Estados Unidos están “vacías” y le instó a vigilar su espalda porque podría «ser eliminado”.

“La nación Ashura de Irán no teme tus amenazas vacías”, dijo Larijani en X citando un mensaje de Trump en el que decía que Estados Unidos iba a golpear Irán “20 veces más fuerte” de lo que ha sido atacada hasta ahora.

“Vigila tu espalda o ¡podrías ser eliminado!”, añadió el jefe de seguridad de Irán.

La Guardia Revolucionaria iraní ya había respondido horas antes a Trump cuando aseguró que sus misiles son «ahora más potentes que al inicio de la guerra» y que tiene la capacidad de «expandir» el conflicto.

El cuerpo militar de élite reiteró su amenaza de que, si EE.UU. e Israel continúan sus agresiones contra la población y la infraestructura iraníes, «no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus socios hasta nuevo aviso».

Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña de bombardeos contra Irán el sábado 28 de febrero en la que han muertos el líder supremo Alí Jameneí y numerosos altos cargos políticos y militares, además de 168 niñas en un colegio del país.

Irán ha respondido con ataques a objetivos estadounidenses e instalaciones energéticas en una docena de países de la región, lo que ha detenido buena parte del tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial. EFE

