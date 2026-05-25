El jefe del Banco Central iraní viaja a Catar para abordar los fondos congelados de Irán

2 minutos

Teherán, 25 may (EFE).- El gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, viajó este lunes a Catar, donde se encuentran parte de los fondos iraníes congelados por Estados Unidos, en medio de las negociaciones entre Teherán y Washington en que las que la República Islámica insiste en el desbloqueo de sus activos.

“Hemmati viajó a Catar para analizar la liberación de los fondos bloqueados, en el marco de la comisión económica de las negociaciones”, informó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

El medio indicó que la visita del gobernador del Banco Central a Doha se produce después de que la semana pasada una delegación catarí viajara a Teherán para mediar en las negociaciones de paz con Washington, cuyo intermediario oficial es Pakistán.

Parte de los fondos iraníes congelados en el extranjero se encuentran en Catar desde septiembre de 2023, cuando unos 6.000 millones de dólares procedentes de exportaciones de petróleo iraní a Corea del Sur fueron transferidos a bancos cataríes en el marco de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Teherán y Washington.

Sin embargo, un mes después, tras el ataque de Hamás y otras milicias palestinas contra Israel, Washington decidió volver a congelar los fondos para impedir que Irán pudiera acceder a ellos y financiar al grupo palestino y a otros aliados como Hizbulá del Líbano, que forman parte de la llamada alianza del “Eje de la Resistencia”, liderada por Teherán.

Ahora, Irán exige como una de las condiciones del memorando de entendimiento que ultima con EE.UU. la liberación de parte de sus fondos congelados, además de la suspensión de las sanciones económicas.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, reconoció hoy avances en gran parte de las cuestiones en discusión, aunque advirtió que eso “no significa que un acuerdo sea inminente”. EFE

ash/jlr/cg