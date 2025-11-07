El jefe del Comando Sur de EE. UU. visita Guyana, vecino de Venezuela

1 minuto

San Juan, 7 nov (EFE).- El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, llegó este viernes a Guyana para «promover la seguridad y la estabilidad regional», coincidiendo con el gran despliegue militar estadounidense en el Caribe por su crisis con Venezuela.

Holsey se reunirá con altos mandos para dialogar sobre «la larga alianza de defensa» entre su país y Guyana, que comparte frontera con Venezuela, según un comunicado de la Embajada estadounidense en Guyana.

También para reafirmar «el apoyo estadounidense a la integridad territorial de Guyana y colaborar para promover la seguridad y la estabilidad regional».

Holsey, a cargo de las operaciones militares en el Caribe cerca de Venezuela, mantendrá encuentros con el primer ministro, Mark Phillips; el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Omar Khan; y altos mandos de la Fuerza de Defensa de Guyana y la Guardia Costera.

«Estados Unidos sigue siendo un socio firme en la promoción de una Guyana segura, próspera y soberana, y en el avance de los objetivos comunes de paz y estabilidad en todo el Caribe y Sudamérica», declaró la nota de la Embajada de EE. UU.

Guyana mantiene una larga disputa de larga data con Venezuela por la región fronteriza del Esequibo, rica en petróleo, que administra Guyana y Venezuela reclama como parte de su territorio. EFE

es-mv/pddp