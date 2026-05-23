El jefe del Comando Sur de EE.UU. visita Caracas para simulacro y reunión con autoridades

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Caracas, 23 may (EFE).- El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, visitó este sábado Venezuela para supervisar el simulacro de evacuación realizado en la embajada de su país en Caracas y reunirse con autoridades del Gobierno venezolano.

«El comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, estuvo hoy en Caracas, Venezuela, en su segunda visita oficial al país», anunció la embajada estadounidense en X, citando un mensaje del Comando Sur en la misma red social. EFE

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