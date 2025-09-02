El jefe del Ejército avisa de que Israel aumentará sus ataques contra la ciudad de Gaza

Jerusalén, 2 sep (EFE).- El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, dijo este martes a los reservistas llamados a filas de cara a la invasión de la ciudad de Gaza que Israel aumentará e intensificará sus ataques contra la capital gazatí.

«Nos estamos preparando para continuar con la guerra; vamos a aumentar e intensificar los ataques de nuestra operación y por eso os hemos convocado», manifestó Zamir en una visita a la base de Nachshonim, donde se dirigió a algunos de los miles de reservistas que se presentaron al servicio este martes.

Zamir declaró en su discurso que las tropas israelíes están entrando en lugares en los que no habían entrado antes y que la invasión terrestre de la ciudad ya ha comenzado.

Según fuentes militares, las incorporaciones de reservistas redundarán en un aumento «gradual» de las fuerzas, ya que los nuevos soldados se suman a varios miles que ya están en servicio activo y cuyas órdenes de servicio se han prolongado para esta operación.

«Nuestros enemigos, el 7 de octubre (de 2023) y desde entonces, se unieron en todo Oriente Medio en su intento de dañarnos y destruirnos. Estamos operando contra todos ellos, constantemente, con determinación», aseguró Zamir a los reservistas, a quienes dio las gracias y deseó mucha suerte.

El jefe del Estado Mayor añadió que Israel no detendrá la guerra hasta lograr una «victoria definitiva» contra el grupo islamista.

«Hamás no tendrá sitio para esconderse de nosotros. Dondequiera que los localizamos, ya sean altos cargos o figuras de bajo rango, los atacamos, todo el tiempo», aseveró Zamir. EFE

