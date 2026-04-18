El jefe del Ejército de Pakistán concluye visita a Irán tras pedir «desescalada» urgente

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Islamabad, 18 abr (EFE).– El jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, concluyó este sábado una visita oficial de tres días a Teherán en la que urgió a la «desescalada» y al diálogo, a solo cuatro días de que expire el cese al fuego técnico entre Irán y Estados Unidos.

Munir, que viajó acompañado por el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, mantuvo encuentros con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y la cúpula diplomática y militar del país.

Según el comunicado oficial de la oficina de comunicación del Ejército (ISPR), las discusiones se centraron en la búsqueda de una paz sostenible, con especial énfasis en el «entorno de seguridad regional en evolución y las medidas de colaboración destinadas a promover una paz y estabilidad duraderas».

El mariscal paquistaní «subrayó la necesidad del diálogo, la desescalada y la resolución pacífica de los asuntos pendientes a través de compromisos diplomáticos sostenidos», señaló la nota oficial.

El jefe del Ejército también aprovechó los encuentros para «reafirmar el deseo de Pakistán de fortalecer aún más los vínculos históricos y fraternales entre ambos países», trasladando los saludos de la jefatura de Estado y de Gobierno paquistaní a las autoridades de la República Islámica.

La visita de Munir, que coincide con el regreso a Pakistán del primer ministro, Shehbaz Sharif, tras su propia gira regional, busca consolidar el papel de Islamabad como facilitador.

Con el regreso de la delegación a Islamabad este sábado, la atención se centra ahora en la posible convocatoria de una segunda ronda de conversaciones, con el vencimiento de la tregua el próximo 22 de abril de fondo. EFE

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