El jefe del ejército israelí califica la línea de repliegue de sus tropas como nueva frontera en Gaza

El jefe del ejército israelí, teniente general Eyal Zamir, declaró el domingo que la línea de demarcación detrás de la cual se han replegado las tropas israelíes en Gaza constituye una nueva frontera.

«Tenemos control operativo sobre extensas zonas de la Franja de Gaza y permaneceremos en esas líneas de defensa. La Línea Amarilla es una nueva marca fronteriza, que sirve como línea defensiva avanzada para nuestras comunidades y como línea de actividad operativa», declaró Zamir a los soldados de reserva en Gaza.

En virtud del alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás, las fuerzas israelíes se han replegado a posiciones tras la llamada Línea Amarilla.

