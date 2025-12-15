El jefe del Ejecutivo hongkonés defiende el veredicto contra el magnate Jimmy Lai

Hong Kong, 15 dic (EFE).- El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, afirmó este lunes que la declaración de culpabilidad del empresario Jimmy Lai por conspiración con actores extranjeros y por la difusión de material considerado sedicioso constituye una “confirmación del marco legal vigente” en el territorio.

El mandatario sostuvo que Lai “atentó contra las bases soberanas” y “la calidad de vida de los residentes”, calificando sus prácticas de “viles” y su voluntad de “siniestra”. Añadió que el empresario manipuló “canales comunicativos de manera persistente para estimular el antagonismo”.

“Lai ha manejado su periódico con el propósito de generar discordias, azuzar la desunión y la animadversión, enaltecer la brutalidad y solicitar abiertamente penalizaciones exteriores contra China y Hong Kong”, declaró Lee, quien remarcó que la sentencia se basa en “pruebas irrefutables”.

Realizó estas declaraciones antes de viajar a Pekín para presentar su informe anual, poco después de que el Tribunal Supremo estableciera la responsabilidad penal del fundador del desaparecido Apple Daily y de tres sociedades vinculadas.

“La ley nunca permite que nadie, independientemente de su profesión o procedencia, perjudique abiertamente a su propio país en nombre de los derechos humanos, la democracia y la libertad” reiteró y sostuvo que el poder judicial ha actuado “sin temor a intimidaciones” en el ejercicio de su responsabilidad.

El tribunal fijó el próximo 12 de enero como fecha para las audiencias de mitigación antes de dictar la sentencia definitiva.

Los magistrados señalaron que Lai mantuvo “vínculos prolongados” con grupos de presión extranjeros incluso después de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional en 2020.

El juicio examinó 2.220 piezas documentales y más de 80.000 páginas de material, con 156 jornadas de vistas y la comparecencia de 14 testigos, entre ellos cinco declarantes con acuerdos de colaboración.

Según el tribunal, la línea editorial de Apple Daily respondía a instrucciones directas de su propietario, cuyo testimonio consideró poco creíble. EFE

