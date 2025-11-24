El jefe del Estado Mayor de EE.UU. se reunirá con la primera ministra de Trinidad y Tobago

2 minutos

San Juan, 24 nov (EFE).- El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, mantendrá el martes una reunión bilateral con la primera ministra trinitense Kamla Persad-Bissessar en Trinidad y Tobago para fortalecer «la estabilidad y la unidad regional», en medio de informaciones sobre un aumento en la presión contra Venezuela.

Según un comunicado difundido este lunes por la Embajada de Estados Unidos en Puerto España, la visita de Caine se centrará en la «sólida» relación bilateral entre ambos países.

Así como en «el fortalecimiento de la estabilidad y la unidad regional en torno a la importancia vital de luchar contra el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales», esgrimió el documento.

Caine se encuentra de visita en Puerto Rico y uno de los navíos de guerra que Washigton mantiene en el Caribe como parte de su campaña contra el narcotráfico.

Esta es la segunda vez que Caine, el oficial militar de mayor rango en el país y uno de los artífices de la operación ‘Lanza del Sur’ contra el tráfico de drogas en aguas caribeñas, viaja a la isla desde el inicio de los ataques en septiembre, que han causado más de 80 muertos.

La operación ‘Lanza del Sur’ también incluye infantes de marina en buques anfibios y unos 5.000 efectivos en bases de la nación puertorriqueña, reconocido por Estados Unidos como un Estado Libre Asociado.

El fin de semana aumentó la especulación sobre inminentes operaciones militares después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso internacional donde instó a «extremar la precaución» al sobrevolar ese país y el sur del mar Caribe.

Trinidad y Tobago, cercano a la costa de Venezuela, alberga esta semana maniobras militares de la Marina de Estados Unidos, país al que respalda en su actual despliegue en el Caribe contra Venezuela.

Persad-Bissessar defendió la semana pasada en redes sociales las maniobras, aunque señaló que «el territorio de Trinidad y Tobago no va a ser usado para lanzar ningún ataque contra el pueblo de Venezuela».

Sin embargo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que la primera ministra de Trinidad y Tobago «hipotecó» su país para «amenazar a Venezuela». EFE

