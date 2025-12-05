El jefe del Estado Mayor israelí pide investigación externa sobre los fallos del 7 octubre

3 minutos

Jerusalén, 5 dic (EFE).- El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, pidió este viernes una investigación externa sobre los fallos de seguridad que permitieron los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han asumido la responsabilidad y se han autoinvestigado, pero el incidente no les afecta solo a ellas, y no sería apropiado centrar toda la atención únicamente en ellas», escribió Zamir en una nota oficial.

El jefe del Estado Mayor israelí reclamó una investigación «externa y objetiva, como se hizo después de la guerra del Yom Kipur» en 1973.

Además, Zamir anunció este jueves el nombramiento de un exgeneral para encabezar un panel de expertos encargado de una comisión adicional sobre la gestión fallida del Ejército de informes previos que alertaban de los atentados desde 2018.

El general Roni Numa, quien se retiró del Ejército israelí en 2018 tras servir como jefe del Comando Central, liderará el nuevo equipo, que incluirá a otros cinco exoficiales de alto rango.

La decisión se tomó después de que otro equipo de exoficiales de alto rango, liderado por el general Sami Turgeman, realizara una revisión de las investigaciones internas de las FDI sobre los fallos de los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que murieron 1.200 personas y Hamás secuestró a otras 251 en territorio israelí.

El equipo concluyó que muchas de las investigaciones eran inadecuadas y también señaló varios temas no abodados, entre ellos los informes de inteligencia sobre el plan de ataque de Hamás, como el conocido como ‘Muros de Jericó’.

El cometido del nuevo panel será examinar cómo evolucionó la información sobre el plan de Hamás dentro de las FDI, identificar las lagunas y los fallos, y extraer lecciones para el futuro, según el Ejército.

Por otra parte, hace poco más de una semana, Zamir destituyó de la reserva militar a varios generales y altos cargos a los que responsabilizó personalmente del fracaso militar del 7 de octubre.

En total, Zamir sacó de la reserva de las fuerzas armadas a una decena de altos cargos militares entre generales, vicealmirantes, coroneles y tenientes. Algunos de ellos ya habían dimitido públicamente de sus cargos, siendo de las pocas autoridades que han asumido su responsabilidad individual por ese día en Israel.

A más de dos años del ataque y de la ofensiva contra Gaza en represalia que se ha cobrado la vida de más 70.100 palestinos, Netanyahu no ha pedido perdón o asumido responsabilidades por el ataque.

Tampoco ha ordenado una comisión estatal y realmente independiente que investigue dichas responsabilidades.

Zamir y el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, se enfrentaron cuando la cúpula política decidió la invasión total de Gaza, a la que el militar se oponía ante la posibilidad de que hubiera rehenes en las áreas a invadir. Además, ambos chocaron en agosto cuando el jefe del Ejército anunció una serie de nombramientos de altos cargos sin consultarlo con el ministro. EFE

