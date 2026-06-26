El jefe del OIEA dice que hará falta una verificación nuclear «muy avanzada» en Irán

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En Irán se necesita un sistema de verificación «muy avanzado» una vez finalice la guerra para garantizar que el país no desarrolle armas nucleares, declaró este viernes el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Las declaraciones de Rafael Grossi se enmarcan en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para un acuerdo de paz duradera, en las que deben abordar la espinosa cuestión del programa nuclear de Teherán.

«El objetivo de este acuerdo es garantizar que no haya ningún desarrollo de armas nucleares en Irán. El gobierno iraní declaró muy claramente que no es esa su intención», indicó el argentino Grossi durante una rueda de prensa en Japón.

«Por supuesto, las intenciones no bastan. Tenemos que poner en marcha un sistema de verificación muy avanzado (…) lo antes posible», agregó.

Asimismo, indicó que ese organismo de vigilancia atómica de Naciones Unidas «apenas» ha comenzado a hablar con Teherán sobre qué va a pasar con sus reservas de uranio tras el reciente memorando de acuerdo con Washington.

«Se han llevado a cabo conversaciones iniciales (…) Esperamos que este trabajo se acelere próximamente», declaró Grossi.

Antes de los bombardeos israelo-estadounidenses de junio de 2025 contra las instalaciones nucleares de Irán, el OIEA calculó que la república islámica disponía de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, cuando el nivel necesario para producir un arma atómica es del 90%.

Desde entonces, no está claro qué ha pasado con esas reservas, dado que Irán rechaza el acceso de los inspectores del OIEA a los sitios bombardeados.

El acuerdo marco alcanzado entre Washington y Teherán apunta a la posibilidad de diluir esas reservas, pero Grossi abrió la puerta a una opción alternativa.

«Podría también ser exportado, directamente. Eso podría ser más complicado, pero existen muchas alternativas técnicas para tratar este material», agregó.

Teherán siempre ha negado querer dotarse del arma atómica pero se ha mantenido firme respecto a su derecho de desarrollar un programa nuclear civil.

A raíz de una ley aprobada por el Parlamento iraní, las autoridades suspendieron en 2025 su cooperación con el OIEA.

Sin embargo, en septiembre aceptaron recibir a los inspectores de nuevo y desde entonces se han producido varias visitas.

En junio de 2025, por ejemplo, un equipo de expertos estuvo en la central de Bushehr, aunque no pudieron acceder a las instalaciones bombardeadas.

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