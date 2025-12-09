El Jefe del Parlamento dice que Venezuela se va a salir de la CPI por su «vasallaje»

Caracas, 9 dic (EFE).- El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, dijo este martes que Venezuela se va a salir de la Corte Penal Internacional (CPI) por el «vasallaje» de sus representantes, al afirmar que los jueces de este organismo «no están allí para impartir justicia ni para defender los derechos».

«Para que quede registro histórico que nos estamos saliendo de esa Corte por inútiles, pero también nos estamos saliendo porque estamos denunciando el vasallaje de los representantes de esa Corte Penal Internacional», manifestó Rodríguez durante una sesión ordinaria transmitida por el canal del Parlamento.

El jefe de la Asamblea Nacional (AN, de mayoría chavista) intervino durante un debate en defensa de un proyecto de ley derogatoria del estatuto de Roma, que todavía debe aprobarse en una segunda discusión.EFE

