El jefe del Pentágono afirma que no hay que «preocuparse» por ataques en estrecho de Ormuz

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Washington, 13 mar (EFE).- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró este viernes que no hay que «preocuparse» por los ataques iraníes que han interrumpido el tráfico de crudo, gas y mercancías a través del estrecho de Ormuz porque Washington tiene un plan y se está ocupando de la situación, que ha disparado el precio del petróleo.

Según Hegseth, la República Islámica actúa con «absoluta desesperación» en la estratégica vía, donde las fuerzas de Irán han atacado buques cisterna y mercantes en medio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Los ataques de Irán son lo «único que impide el tránsito» por el paso, agregó.

«Llevamos tiempo ocupándonos de ello y no hay por qué preocuparse. Tenemos un plan en marcha para derrotar, destruir e inutilizar todas sus capacidades militares significativas a un ritmo que el mundo no ha visto nunca antes», dijo el jefe del Pentágono en una rueda de prensa.

De acuerdo con Hegseth, el alto mando estadounidense «tiene un plan para cada una de las opciones» que Irán podría adoptar en Ormuz. «No vamos a permitir que este estrecho siga siendo un espacio en disputa», advirtió.

El extertuliano de la cadena Fox News reiteró sus críticas a la cobertura mediática negativa, que según insistió, está recibiendo el conflicto en la prensa estadounidense, y tildó de «ridículas» las «noticias falsas» que afirman que la Administración del presidente, Donald Trump, subestimó el impacto de la guerra en el estrecho.

«Durante décadas, Irán ha amenazado el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Esto es lo que hacen siempre: mantener el estrecho como rehén. La CNN parece creer que no habíamos tenido esto en cuenta», advirtió en relación con una información que indica, en base a fuentes de la Administración, que Trump no previó la posibilidad de un cierre del estrecho.

El secretario de Energía, Chris Wright, dijo el jueves que la Armada de EE.UU. aún no está lista para escoltar navíos a través del estrecho de Ormuz y que ese acompañamiento a petroleros, cisternas de gas natural, de helio, fertilizantes o sulfuro (materias primas estratégicas para la economía global) podría demorarse hasta fines de marzo.

Preguntado sobre este plazo, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, reconoció que se trata de un «entorno tácticamente muy complejo».

«Antes de que queramos transitar por allí a gran escala, queremos asegurarnos de hacer el trabajo, de acuerdo con nuestros objetivos militares actuales, para hacerlo de forma segura e inteligente», agregó.

Trump ha declarado ya la victoria en la guerra iniciada hace casi dos semanas, a pesar de que Teherán continúa sus ataques a países árabes de la región donde Washington mantiene embajadas y tiene presencia militar.

El presidente estadounidense aseguró también que evaluaba tomar el control total del estrecho de Ormuz después de prometer que EE.UU. facilitaría seguros de riesgo para las navieras que necesiten transitar por el estratégico paso, ubicado entre el golfo Pérsico y el océano Índico.

El precio del petróleo ronda hoy los 100 dólares por barril, mientras que el costo de la gasolina en Estados Unidos, un indicador de los precios esencial para Trump en este año electoral, ha subido alrededor del 10 % de media y alcanza ya unos 3,6 dólares por galón (3,85 litros) de media. EFE

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