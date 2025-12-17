El jefe del sector este de UNIFIL alerta de una situación de «calma incierta y volátil»

Madrid, 17 dic (EFE).- El general español Antonio Bernal Martín, que lidera la brigada multinacional del sector este de la misión de Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL), ha advertido de que la situación en el sur del país, donde Israel «viola» permanentemente la llamada ‘blue line’, es de «calma incierta» y «muy volátil».

«La situación es de calma incierta porque nunca sabes exactamente cuando esa calma va a parar, y muy volátil, porque está a expensas de muchísimos episodios que en un momento determinado pueden desencadenar un incidente mayor», ha afirmado el general en declaraciones a los medios durante una visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al contingente español en Líbano.

El general ha explicado que desde que se acordó el alto el fuego entre Líbano e Israel, hace ahora poco más de un año, el Ejército israelí mantiene cinco posiciones dentro del territorio libanés que violan la llamada ‘blue line’, la frontera que separa ambos países.

Además, tiene dos ‘Buffer Zone’, zonas en las que no permite que haya población libanesa.

«Ahora mismo la violación permanente de la ‘blue line’ por parte de Israel es una denuncia que hacemos a diario», ha asegurado el general Bernal.

Según el mecanismo del cese de hostilidades, Israel debería abandonar esas posiciones, mientras que el Líbano debería lograr desarmar a Hizbulá, ha explicado el general español, que ha asegurado que el ejército israelí «no va dando pasos hacia atrás».

El jefe del sector este de la UNIFIL ha agregado que Israel está interfiriendo tanto en la zona sur como norte del río Litani, donde el Gobierno de Benjamin Netanyahu considera que hay presencia de Hizbulá y se excusa en que se está defendiendo.

«Y en ese sentido está atacando, bien con acciones aéreas o bien con artillería, como ocurrió ayer por la tarde, o bien atacando a determinadas personas con drones o con fuego», ha precisado el general.

En el mes que lleva en Líbano el actual contingente español, alrededor de 700 efectivos en su mayoría pertenecientes a la brigada Guadarrama, Israel no ha avisado a UNIFIL de ninguna de las acciones que iba a llevar a cabo, aunque sí lo ha hecho en ocasiones anteriores cuando ha considerado que podían suponer un peligro para los ‘cascos azules’. EFE

