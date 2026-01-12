El jefe derechos humanos de la ONU viaja por primera vez a Sudán desde inicio de conflicto

Ginebra, 12 ene (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, viajará a Sudán del 14 al 18 de enero, en su primera visita al país desde el inicio del conflicto en abril de 2023, según informó su oficina en un comunicado.

Durante la visita, el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas se reunirá con autoridades del país en Port Sudán, así como con representantes de la sociedad civil y empleados de la ONU sobre el terreno.

También visitará el Estado Norte, y se reunirá con desplazados procedentes de las regiones de Darfur y Kordofán, donde Türk ha denunciado recientemente graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las partes en conflicto.

Al término de su visita, Türk dará dos ruedas de prensa el 18 de enero, una en Port Sudán y otra en Nairobi, la capital keniana, según indicó el comunicado de su oficina.

El alto comisionado austríaco viajó con anterioridad a Sudán en noviembre de 2022, poco después de asumir su mandato y meses antes de que comenzara la guerra civil entre el ejército y los rebeldes de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que ha sumido al país norafricano en una de las peores catástrofes humanitarias en la actualidad. EFE

