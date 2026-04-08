El jefe histórico de ETA Josu Ternera comparece en un juicio en Francia

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El último jefe de la organización armada separatista vasca ETA, Josu Ternera, cuya extradición solicita España y actualmente bajo control judicial en Francia, comparecerá jueves y viernes ante la Corte de apelaciones de París, acusado de «asociación de malhechores terrorista».

El 3 de mayo de 2018, Josu Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, de 75 años, anunció la disolución de ETA, una organización que cometió numerosos atentados, asesinatos y secuestros en España y Francia.

Según la acusación, sus huellas fueron encontradas en 2002 en escondites de ETA en el suroeste de Francia, en Lourdes y Villeneuve-sur-Lot, así como en un vehículo.

Fue detenido en 2019 en los Alpes franceses, tras 16 años prófugo.

En 1999, Josu Ternera fue designado como uno de los tres negociadores en el proceso de paz que finalmente se frustró. El acusado asegura que cortó los vínculos con ETA en 2006.

En el caso por el que ahora comparece, fue condenado a cinco años de prisión en primera instancia en 2010, y posteriormente a siete años en apelación.

Pero como estas penas se habían dictado en su ausencia pudo solicitar un nuevo juicio presencial.

El juicio se aplazó en 2021 por irregularidades en el expediente y en otra ocasión por motivos de salud, pero también porque la defensa exige que la fiscalía cite como testigos al abogado sudafricano Brian Currin y a un antiguo alto cargo del Ejército Republicano Irlandés (IRA), Gerry Kelly.

Ambos fueron mediadores internacionales en las negociaciones que condujeron a la autodisolución de ETA, y en las que Josu Ternera «desempeñó un papel activo y central», según su abogado, Laurent Pasquet-Marinacce.

Ternera se juega mucho en este juicio porque en 2020 la Corte de Casación aceptó el principio de su extradición solicitada por Madrid, una vez concluidos los procedimientos judiciales franceses.

La justicia española lo reclama como sospechoso del ataque con coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987, en el que murieron once personas.

Ternera niega su participación en este ataque.

La organización Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad, en vasco), fundada en 1959 durante la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), es considerada responsable de la muerte de más de 850 personas en más de 40 años de lucha armada.

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