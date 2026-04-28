El jefe humanitario de la ONU pide más cooperación para resolver la crisis de Somalia

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Nairobi, 28 abr (EFE).- El jefe humanitario de las Naciones Unidas, Tom Fletcher, se reunió este martes en Mogadiscio con diferentes autoridades somalíes para fortalecer la cooperación entre ambas partes ante la crisis multifactorial en un país en el que más de 6,5 millones de personas afrontan inseguridad alimentaria aguda.

«Estoy aquí con espíritu de colaboración y solidaridad, buscando cómo podemos fortalecer la cooperación, la ya excelente cooperación que mantenemos aquí», afirmó Fletcher tras reunirse con el coordinador de la Agencia de Gestión de Desastres de Somalia (SoDMA), Mahamuud Moallim, según publicó este organismo en la red social X.

Durante su intervención, Fletcher aseguró que las «crisis que hay por delante», como el cambio climático, el aumento de las necesidades, el incremento del hambre o el conflicto, son «significativas».

«Somos conscientes de que estamos respondiendo a estas crecientes crisis en un momento en que la generosidad de la comunidad internacional no es la misma que antes», afirmó el jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

«Espero que, a través de esta visita, pueda comprender mejor las necesidades aquí en Somalia y apoyar mejor los planes de respuesta ya establecidos», añadió.

Fletcher, que llegó este lunes al país del Cuerno de África para una visita de una semana, también se reunió con el presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, con quien habló sobre las prioridades humanitarias de esta nación y los esfuerzos de recuperación actuales.

El país cuenta con 1,84 millones de niños menores de cinco años en riesgo de sufrir desnutrición aguda, según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), una herramienta que mide la gravedad de situaciones de seguridad alimentaria en cinco fases de mejor a peor.

La cifra de personas que padecen inseguridad alimentaria aguda se dobló desde 2025, cuando las previsiones de la CIF apuntaban a que 3,4 millones de personas se enfrentaban a esta situación.

Aparte de la crisis humanitaria, agravada por los recortes a la ayuda internacional y el impacto del conflicto en Oriente Medio, Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

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