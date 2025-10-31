El Jemad se reúne con el presidente libanés en Beirut tras visitar a las tropas españolas

Beirut, 31 oct (EFE).- El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) de España, almirante Teodoro López Calderón, se reunió este viernes con el presidente libanés, Joseph Aoun, en el marco de un viaje oficial al Líbano en el que también visitó a las tropas españolas desplegadas en el sur del país.

Durante su encuentro con el jefe de Estado libanés, López Calderón reafirmó el apoyo de España al Ejército del Líbano y a la misión de paz de la ONU (FINUL), que cuenta con unos 650 militares españoles entre sus cerca de 10.000 miembros, informó la Presidencia en un comunicado.

Aoun agradeció al alto mando la contribución de España a la FINUL para fomentar la seguridad y estabilidad en el sur del Líbano, el área de operaciones de la misión internacional.

Precisamente, el Jemad realizó el jueves una visita a la Base Miguel de Cervantes en Marjayoun para encontrarse con las tropas españolas allí desplegadas, según confirmó el Estado Mayor de la Defensa en su página de Facebook.

España comandó la FINUL hasta este verano, cuando pasó el relevo a Italia, aunque sigue encabezando uno de los dos sectores en que se divide.

La misión, creada en 1978, tocará a su fin en diciembre de 2026 y luego tendrá un año más para retirarse gradualmente, tal y como decidió hace dos mees el Consejo de Seguridad de la ONU, que renovó su mandato una última vez después de que Estados Unidos presionara para acabar con el despliegue. EFE

