El juez alemán ordena el ingreso en prisión del sospechoso del ataque contra Nord Stream

Berlín, 28 nov (EFE).- El juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia (BGH) de Alemania hizo efectiva este viernes la orden de captura que pesaba contra el exmilitar ucraniano sospechoso del ataque contra Nord Stream que fue entregado la víspera por las autoridades italianas, y ordenó su ingreso en prisión preventiva.

La Fiscalía General del Estado (GBA) de Alemania, que dirige la investigación por sabotaje, informó de la comparecencia que se produjo en la sede del Tribunal en Karlsruhe (sur) en un breve comunicado.

No se detalló dónde estará preso a la espera de juicio el individuo, de 49 años, e identificado en Alemania tan solo como Serguí K., pero uno de sus abogados aseguró a medios ucranianos que será trasladado a Hamburgo (norte), donde podría celebrarse el proceso.

Para que ello ocurra es necesario sin embargo que la Fiscalía presente primero formalmente el escrito de acusación ante el Tribunal Superior Hanseático, pero todavía no hay indicios sobre el tiempo que podría transcurrir hasta que se concrete este paso.

Serguí K., que fue detenido este verano en Rimini mientras veraneaba con su familia en virtud de una orden europea, fue entregado este jueves a las autoridades germanas, después de que el Tribunal Supremo de Italia confirmase la semana pasada la extradición.

La Fiscalía alemana cree que K. fue el cerebro de la operación que causó graves daños a los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 en aguas internacionales del Báltico en septiembre de 2022, en la que según sus pesquisas participaron un total de siete ucranianos.

Otro sospechoso, que según la GBA fue uno de los buzos que se sumergieron para colocar las cargas explosivas, fue detenido este otoño en Polonia, pero un tribunal de Varsovia decidió dejarle en libertad con el argumento de que Alemania no tenía jurisdicción sobre el caso.

La letrada alemana de K., el presunto cerebro del sabotaje, ha reiterado su inocencia y rechazó todas las acusaciones contra él en declaraciones realizadas este jueves a la primera cadena pública de televisión ‘ARD’.

Por su parte, el defensor del pueblo ucraniano, Dmitró Lubinets, pidió el jueves una investigación imparcial, sin presiones políticas y que respete la presunción de inocencia del acusado y todas las garantías del derecho internacional, en vista de que éste era un miembro activo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el momento en que presuntamente se produjeron los hechos.

Según fuentes de la Fiscalía alemana citadas este mes por ‘The Wall Street Journal’, la GBA cree que el atentado contra los gasoductos que conectaban Rusia y Alemania fue llevado a cabo por una unidad de élite del Ejército ucraniano bajo el mando directo del entonces comandante en jefe Valeri Zaluzhni. EFE

