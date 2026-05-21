El juez bloquea 490.780 euros de las cuentas del expresidente español Zapatero

1 minuto

Madrid, 21 may (EFE).- Un juez de la Audiencia Nacional acordó el bloqueo de 490.780 euros de las cuentas bancarias vinculadas al expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de su investigación sobre una presunta red de tráfico de influencias en la que le sitúa como el «líder».

Fuentes jurídicas informaron a EFE este jueves de que el magistrado adoptó esta decisión -que afecta también a otros implicados de la trama- a petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.

El pasado martes, día en el que el magistrado imputó a Zapatero y le citó a declarar el próximo 2 de junio, acordó asimismo el «bloqueo de diversas cuentas bancarias», tal y como consta en una resolución judicial en la que se forma una pieza separada de la causa, algo habitual en estos casos. EFE

mms-na/jlp/cma/lss