El juez De Moraes ordena que la Policía determine si Bolsonaro debe ser operado

Brasilia, 11 dic (EFE).- El juez Alexandre de Moraes, relator en la Corte Suprema del proceso que llevó a la cárcel al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, ordenó este jueves que la Policía analice la necesidad de que el líder de la ultraderecha sea sometido a una cirugía, como han solicitado sus abogados.

La defensa del exmandatario, condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, pidió autorización la semana pasada para que su cliente sea traslado a un hospital, a fin de ser sometido a una operación, consecuencia de sus recurrentes problemas de salud.

Bolsonaro, de 70 años, sufre con esporádicas crisis de hipo, una hernia en la ingle, un incipiente cáncer de piel y también con las secuelas de cirugías anteriores en la región abdominal, debido a una puñalada que le asestó un hombre en 2018, cuando estaba en campaña para las elecciones que le llevaron al poder ese mismo año.

Su defensa pidió el sábado el traslado al hospital por un plazo de hasta siete días, pero según determinó el juez De Moraes este jueves, la Policía Federal deberá analizar el estado de salud del expresidente antes de que decida sobre la autorización.

Según el magistrado, desde que Bolsonaro ingresó en una sede de la Policía Federal en la que cumple su condena desde hace veinte días, ha tenido «atención médica en tiempo integral» y no se ha registrado desde entonces «ninguna situación de emergencia».

De Moraes agregó que «los exámenes médicos presentados por la defensa» para justificar el traslado al hospital «no son recientes» y que el último de ellos fue realizado hace tres meses, «sin que se hubiera recomendado la necesidad inmediata de una cirugía».

Sobre esa base, el magistrado determinó que la Policía Federal realice una «pericia médica» en un plazo de quince días, a fin de que pueda responder al pedido de la defensa.

La sentencia contra Bolsonaro fue declarada firme el pasado 25 de noviembre, cuando el expresidente comenzó a cumplir la pena en unas dependencias de la Policía Federal en las que ya tenía varios días recluido.

Bolsonaro ya estaba en prisión domiciliaria por haber violado una serie de medidas cautelares impuestas en el marco del proceso y fue transferido a la Policía Federal después de que intentó dañar una tobillera electrónica que era parte de esas restricciones. EFE

