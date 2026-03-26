El juez descarta desestimar el caso contra Maduro como pedían sus abogados

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Nueva York, 26 mar (EFE).- El juez encargado del proceso contra el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, descartó este jueves desestimar su caso, como pedían sus abogados.

«No voy a desestimar el caso», afirmó el magistrado Alvin Hellerstein, de 92 años, en la segunda audiencia contra el matrimonio, acusado por la Justicia estadounidense de cargos relacionados con narcotráfico y corrupción.

La defensa de Flores y Maduro pidió en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) negase a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela. EFE

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