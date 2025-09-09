El juez instructor afirma que Bolsonaro «lideró» un complot para «perpetuarse en el poder»
Brasilia, 9 sep (EFE).- El juez Alexandre de Moraes, instructor del juicio contra Jair Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado, afirmó este martes que el expresidente brasileño lideró una «organización criminal» que realizó diversos actos para consumar un golpe y «perpetuarse en el poder», tras perder las elecciones de 2022.
El magistrado sostuvo, en la Primera Sala de la Corte Suprema, durante la apertura de su voto, que la trama tuvo una «finalidad muy clara»: evitar los frenos y contrapesos del Poder Judicial y «perpetuarse en el poder», sin respetar las reglas de la democracia e independientemente del resultado de las elecciones de 2022, en las que venció el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE
