El juez instructor dice que el plan para asesinar a Lula está «ampliamente comprobado»
Brasilia, 9 sep (EFE).- El juez Alexandre de Moraes, relator del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, señaló este martes que la supuesta trama liderada por el líder ultraderechista planeó «detalladamente» asesinar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y a otras autoridades, para mantenerse en el poder.
«Ese plan está ampliamente comprobado en los autos. Hay un exceso de pruebas», dijo el relator en la Primera Sala del Tribunal Supremo, donde se celebra el juicio oral contra el ex jefe de Estado y otros siete antiguos colaboradores, en Brasilia. EFE
