El juez instructor dice que la trama golpista buscó imponer «una dictadura» en Brasil

Brasilia, 2 sep (EFE).- El magistrado de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, instructor del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por golpismo, afirmó este martes en la apertura del juicio que los acusados buscaron imponer «una verdadera dictadura» en el país.

«Solo queda lamentar que en la historia republicana haya habido un nuevo intento de golpe contra instituciones y contra la democracia para instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura», dijo el juez en la primera de las sesiones de la fase final del juicio, que empezó este martes y se extenderá hasta la próxima semana, en Brasilia. EFE

