El juez instructor propone 27 años y tres meses de prisión para Bolsonaro por golpismo

Brasilia, 11 sep (EFE).- El juez Alexandre de Moraes, instructor del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por golpismo, propuso este jueves una pena de veintisiete años y tres meses de prisión en régimen cerrado para el líder ultraderechista, después de que la Primera Sala del Supremo lo declarara culpable por «liderar» una intentona golpista tras perder las elecciones de 2022.

Aunque tenía previsto dictar las penas en una sesión reservada para este viernes, la Primera Sala decidió pasar inmediatamente a la fase de sentencia una vez que concluyó la audiencia en que, por cuatro votos a uno, declaró la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete reos.

En el caso de Bolsonaro, el juez relator consideró el agravante de que la acusación lo ha considerado «líder» de una «organización criminal» que conspiró para intentar impedir que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, le sucediera en el poder tras ganar las elecciones de octubre de 2022.

Antes que Bolsonaro, la primera condena fue la del teniente coronel Mauro Cid, antiguo edecán de Bolsonaro, que fue sentenciado a dos años en régimen abierto, por haber colaborado con la Justicia testificando contra los otros investigados.EFE

