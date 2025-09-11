El juez instructor propone 27 años y tres meses de prisión para Bolsonaro por golpismo

Brasilia, 11 sep (EFE).- El juez Alexandre de Moraes, instructor del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por golpismo, propuso este jueves una pena de veintisiete años y tres meses de prisión en régimen cerrado para el líder ultraderechista, después de que la Primera Sala del Supremo lo declarara culpable por «liderar» una intentona golpista tras perder las elecciones de 2022. EFE

