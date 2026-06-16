El juez instructor vota por la condena de Eduardo Bolsonaro por coacción

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São Paulo, 16 jun (EFE).- El magistrado Alexandre de Moraes, juez instructor del caso contra Eduardo Bolsonaro, pidió este martes la condena del hijo del expresidente Jair Bolsonaro por coacción a la justicia.

De Moraes afirmó que el propio Eduardo Bolsonaro confesó que se mudó a Estados Unidos con el propósito de intervenir ante la Casa Blanca para conseguir la aplicación de sanciones contra los magistrados que juzgaban a su padre, con el fin de evitar su condena.

En el curso de su intervención, De Moraes divulgó varios vídeos de declaraciones y entrevistas de Eduardo Bolsonaro en las que habla de sus gestiones en Washington para la imposición de sanciones contra Brasil.

«Las amenazas se concretaron por medio de sanciones a magistrados de esta Corte, al procurador general de la República y a Brasil, por medio de aranceles», dijo De Moraes.

Previamente, el juez rechazó las peticiones de nulidad del proceso presentadas por la defensa de Bolsonaro, que alegó la parcialidad del magistrado De Moraes y supuestas deficiencias en la notificación al reo.

El defensor público Esdras dos Santos Carvalho, abogado de oficio asignado a Bolsonaro, también rechazó las acusaciones al considerar que el exdiputado solo hizo «interlocución política» ante el Gobierno de Estados Unidos, recalcando que «no tuvo ningún poder de decisión sobre la política externa de EE. UU.».

Asimismo, subrayó que el delito de coacción exige que esta se produzca por medio de violencia o graves amenazas, algo que en su opinión no sucedió.

De Moraes es el primero de los cuatro jueces de la Primera Sala del Tribunal Supremo que decidirán sobre el caso, que puede acarrear una condena de entre uno y cuatro años de cárcel.

Eduardo Bolsonaro se mudó a Estados Unidos en febrero de 2025 para poder mantener una relación más cercana con el Gobierno del presidente Donald Trump.

El año pasado, el Gobierno de EE. UU. impuso sanciones contra los magistrados del Tribunal Supremo brasileño que juzgaron y condenaron al expresidente Jair Bolsonaro, por golpe de Estado.

El Gobierno estadounidense justificó la imposición de aranceles a Brasil con base en el juicio contra Bolsonaro, que fue tildado por Trump como una «caza de brujas».

El hijo del expresidente y hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro no está presente en el juicio y está siendo representado por un abogado de oficio. EFE

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