El juez no ve a Maduro como «una amenaza para la seguridad nacional» dado que está en EEUU

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Nueva York, 26 mar (EFE).- El juez federal a cargo del caso del depuesto líder de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que no le considera «una amenaza para la seguridad nacional» de Estados Unidos, puesto que ya se encuentra detenido en el país.

La consideración del magistrado Alvin Hellerstein afecta directamente al motivo en el que se basan las sanciones de EE.UU. a Maduro y a los fondos venezolanos, que impiden, según el acusado, costearse su propia defensa. EFE

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