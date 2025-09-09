The Swiss voice in the world since 1935

El juez relator declara a Bolsonaro culpable de atentar contra el régimen democrático

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Brasilia, 9 sep (EFE).- El juez Alexandre de Moraes, relator del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, el primero en votar en el juicio, declaró este martes al líder ultraderechista culpable de haber intentado atentar contra el régimen democrático e instalar una «dictadura», tras ser derrotado en las urnas por el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE

