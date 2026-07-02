El juicio a Arcuri, ex de Juana Rivas, se reanudará a final de año tras declarar testigos

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Roma, 2 jul (EFE).- El juicio contra la expareja de Juana Rivas, Francesco Arcuri, acusado de maltratar a sus hijos, continuó este jueves en Italia con la declaración de tres testigos presentados por la Fiscalía, y se fijaron las fechas para noviembre y diciembre para escuchar los testimonios de la parte de la acusación y la defensa.

Durante la audiencia en el Tribunal de Cagliari (Cerdeña, suroeste de Italia), la séptima de este proceso, prestaron declaración don consultores técnicos solicitados por la Fiscalía que realizaron evaluaciones clínicas de las declaraciones realizadas por los hijos de Rivas y Arcuri, informaron a Efe fuentes cercanas al caso.

También declaró una asistente social del Ayuntamiento de Carloforte, municipio en el que residía la familia, y en el que vive actualmente Arcuri con su hijo menor.

«Su testimonio no aportó elementos útiles dado que los recuerdos eran totalmente difusos; se presentaron, de común acuerdo entre las partes, los informes firmados por ella», afirmó a EFE el abogado de Juana Rivas en esta causa, Fabio Cannas.

El tribunal fijó las próximas sesiones para la práctica de la prueba testifical propuesta por la defensa y la acusación particular los días 26 de noviembre y 10 de diciembre, cuando también podría declarar el propio Arcuri.

El presidente del tribunal adelantó además que no admitirá declaraciones por videoconferencia, por lo que los testigos citados que provengan de España tendrán que hacerlo de forma presencial en Italia.

Arcuri está siendo juzgado en Cerdeña por presunto maltrato físico y psicológico a sus dos hijos, en una causa separada de los procedimientos abiertos en el caso de Juana Rivas en España.

El juicio comenzó en septiembre de 2025, aunque la primera audiencia quedó aplazada por cuestiones procesales relacionadas con la representación legal del hijo menor.

Posteriormente, el proceso entró en fase de práctica de prueba y el 26 de febrero declararon Juana Rivas y el hijo mayor de ambos como testigos, quienes relataron ante el juez episodios de golpes, insultos, escupitajos y miedo hacia el padre.

Arcuri, por su parte, defendió públicamente su inocencia y sostiene que las acusaciones son falsas.

El pasado mes de marzo continuaron las audiencias con testigos propuestos por la Fiscalía, entre ellos asistentes sociales, psicólogas y una agente de seguridad.

Algunos de esos testimonios apuntaron a que los menores relataban agresiones o mostraban ansiedad y pánico al hablar de su padre, aunque también declaró una trabajadora social que dijo no haber visto señales físicas directas de maltrato y que describió al hijo menor como actualmente integrado en su entorno. EFE

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