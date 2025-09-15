El juicio a Bolsonaro «no fue una caza de brujas», responde Lula a Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió este domingo a las críticas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien ha denunciado una «caza de brujas» contra el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, condenado por golpismo esta semana.

En su primera reacción tras el fallo contra su opositor, Lula dijo que el proceso «no fue una ‘caza de brujas'», en un artículo de opinión publicado por el diario estadounidense New York Times.

Trump calificó esta semana la condena a Bolsonaro a 27 años de prisión como «muy sorprendente».

De su lado, el mandatario brasileño se dijo «orgulloso de la Corte Suprema de Brasil por su decisión histórica del jueves», en un texto titulado: «La democracia y la soberanía de Brasil no son negociables».

Crítico abierto de Trump, Lula enfrenta una crisis diplomática con Estados Unidos por cuenta del juicio contra Bolsonaro, principal líder de la derecha y la ultraderecha en Brasil.

Trump castigó a Brasil con aranceles del 50%, entre los más altos del mundo, a buena parte de sus productos.

Además, varios magistrados del supremo brasileño son objeto de sanciones de Washington por su manejo del caso contra Bolsonaro, quien se dice víctima de una «persecución».

«Presidente Trump, seguimos abiertos a negociar cualquier cosa que pueda traer beneficios mutuos. Pero la democracia y soberanía de Brasil no están sobre la mesa», escribió Lula en el principal diario estadounidense.

– «Planes para asesinarme» –

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado por liderar una organización armada para impedir la asunción de Lula, que lo derrotó en las elecciones de 2022.

«El fallo fue el resultado de procedimientos llevados a cabo de acuerdo con la Constitución de Brasil de 1988, promulgada tras dos décadas de lucha contra una dictadura militar», afirmó el presidente izquierdista de Brasil, en el texto publicado en inglés.

«Meses de investigaciones (…) descubrieron planes para asesinarme a mí, al vicepresidente y a un juez de la Corte Suprema», agregó Lula.

La trama golpista no se ejecutó por falta de apoyo de la cúpula militar, según el fallo de la Corte Suprema.

Ese proceso «realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo», dijo Trump tras la condena a Bolsonaro, en referencia a sus propios problemas judiciales después de la toma del Capitolio en Washington por parte de sus simpatizantes el 6 de enero de 2021.

La justicia brasileña responsabilizó al exmandatario por instigar la asonada del 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

La defensa de Bolsonaro ha anunciado que apelará el fallo de la corte suprema, incluso en instancias internacionales.

– Anémico –

El exmandatario ya cumple una orden preventiva de prisión domiciliaria en Brasilia y es vigilado 24 horas al día por riesgo de fuga.

Este domingo, en su primera aparición pública tras ser condenado, abandonó su residencia durante algunas horas con permiso de la justicia para practicarse una biopsia de piel.

Al salir del hospital DF Star no se dirigió a la prensa y se limitó a observar a decenas de simpatizantes que lo esperaban en el lugar con banderas de Brasil y entonando el himno nacional.

Bolsonaro guarda silencio desde finales de julio, cuando el supremo le impuso una prohibición de manifestarse en redes sociales por considerar que las ha usado para obstruir la justicia.

Le extirparon «ocho lesiones cutáneas que fueron enviadas a biopsia para evaluación», dijo a periodistas el doctor Claudio Birolini.

«Debido a todas las cirugías que se ha realizado y a la situación actual (Bolsonaro) está bastante debilitado», agregó Birolini.

El exmandatario ha sido sometido a varias operaciones por complicaciones derivadas de una puñalada que recibió en el abdomen en 2018, cuando era candidato.

«Hoy, como novedad, identificamos que tiene un poco de anemia, probablemente debido a que se alimentó mal el último mes», detalló el médico.

Antes de volver a su residencia, la caravana de Bolsonaro pasó frente a la sede de la corte suprema de Brasil.

«Espero que la justicia funcione. Es difícil, pero con la intervención de otros países (…) tengo esperanza de que saldrá bien», dijo a la AFP Francisco Costa, ingeniero de 67 años que llegó a la entrada del hospital para apoyar al exmandatario.

