El juicio a Bolsonaro se retoma con el voto que puede formar mayoría para su condena

Brasilia, 10 sep (EFE).- La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil retomó este miércoles el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y siete aliados por golpismo, con la lectura del voto del tercero de los cinco jueces, que podría conformar una mayoría a favor de la condena del líder ultraderechista.

El exmandatario, en prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto, está a un solo voto de que la corte tenga una mayoría favorable a su condena por supuestamente haber «liderado» un complot para mantenerse en el poder, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Luiz Fux será el primero en tomar la palabra este miércoles para anunciar su dictamen. Existe una gran expectativa sobre el sentido de su voto, ya que el magistrado ha cuestionado algunos de los argumentos del relator del proceso, Alexandre de Moraes, en otros casos relacionados con la asonada golpista.

El martes emitieron sus votos el propio Alexandre de Moraes y Flávio Dino.

El primero pidió la condena de todos los imputados, a los que acusó de utilizar las estructuras del Estado para propagar noticias falsas, vigilar adversarios políticos, instigar actos violentos y por tratar impedir la investidura de Lula mediante el uso de la fuerza.

De Moraes, quien discursó durante casi cinco horas, alertó de que el grupo buscó «perpetuarse en el poder» a través de la imposición de medidas excepcionales y la intervención del Poder Judicial con el objetivo de «gobernar sin frenos ni contrapesos».

Dino, por su parte, siguió el voto del juez instructor, pero consideró que algunos de los acusados merecen un castigo menor.

Tras el voto de Luiz Fux, expondrán sus análisis Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin, presidente de la Primera Sala del Supremo, donde se celebra el juicio oral desde la semana pasada.

Posteriormente, los cinco magistrados discutirán la fijación de pena para cada uno de los acusados que hayan sido condenados.

Bolsonaro responde por cinco delitos: abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal, deterioro del patrimonio protegido y daño calificado, con el agravante de comandar la tentativa.

La pena máxima de esos delitos supera ligeramente los 40 años de prisión. EFE

