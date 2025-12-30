El juicio a Cristina Fernández por la causa ‘Cuadernos’ se retomará en febrero

2 minutos

Buenos Aires, 30 dic (EFE).- El juicio contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) en la causa conocida como ‘los cuadernos de la corrupción’, en la que está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que recaudaba sobornos de empresarios, concluyó este martes la etapa de lectura de las acusaciones, tras lo cual las audiencias se retomarán en febrero próximo.

Según informaron fuentes judiciales, en la decimotercera audiencia celebrada este martes por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 se leyeron las acusaciones formuladas por la Fiscalía y por la Unidad de Información Financiera contra los imputados por la adjudicación irregular de contratos de corredores viales, uno de los tantos tramos que integran esta causa judicial.

El debate se reanudará el 3 de febrero, con el tratamiento de las cuestiones preliminares planteadas por las defensas de 28 de los acusados.

El juicio oral, que se inició el pasado 6 de noviembre, tiene como acusados a Cristina Fernández, otros 19 exfuncionarios, 64 empresarios y dos exchóferes.

De acuerdo a la evaluación realizada por la fiscal general Estela Fabiana León, el proceso abarca «la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina».

Fernández, de 72 años, está acusada en la causa ‘Cuadernos’ de liderar una asociación ilícita para recaudar sobornos de empresarios a cambio de contratos públicos durante su Gobierno (2007-2015) y el de su antecesor y fallecido esposo, Néstor Kirchner (2003-2007).

La causa toma su nombre de los cuadernos en los que el exchófer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno realizó extensas y detalladas anotaciones sobre los supuestos traslados de dinero, en bolsas, desde sedes de empresas hasta despachos o domicilios de miembros del Ejecutivo de entonces.

Durante la etapa de instrucción del caso, Fernández negó «de manera categórica y terminante» haber formado parte de la supuesta asociación ilícita.

La expresidenta, quien desde junio pasado cumple bajo el régimen de prisión domiciliaria una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras viales, permanece ingresada desde el 20 de diciembre en una clínica de Buenos Aires por un cuadro de apendicitis aguda con complicaciones posteriores a una cirugía. EFE

nk/pd/rrt