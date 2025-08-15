El juicio por golpismo contra Bolsonaro comienza el próximo 2 de septiembre

1 minuto

Brasilia, 15 ago (EFE).- La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil anunció este viernes que la fase final del juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro comenzará el próximo 2 de septiembre.

El presidente de ese brazo del Supremo, Cristiano Zanin, decidió además que, si fuera necesario, serán celebradas audiencias los días 3, 9, 10 y 12 de septiembre, cuando deberá concluir el juicio que determinará si el líder de la ultraderecha será condenado por un presunto intento de golpe de Estado. EFE

