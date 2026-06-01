El Junior busca el bicampeonato de la liga colombiana ante un motivado Atlético Nacional

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Bogotá, 1 jun (EFE).- El Junior buscará este martes arrancar con buen pie la búsqueda del bicampeonato de la liga colombiana cuando reciba en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, en el partido de ida de la final, a un motivado Atlético Nacional, que acumula cuatro victorias al hilo y es el gran favorito de la serie.

Los barranquilleros, dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias, vienen de eliminar por penaltis al Independiente Santa Fe en una serie muy pareja y tratarán de imponerse ante los verdolagas para ganar su título número 12 de liga.

El estratega charrúa contará para este partido con la base del equipo que ha disputado este semestre, que incluye al portero uruguayo Mauro Silveira, el centrocampista Fabián Ángel, el creativo Jannenson Sarmiento y los veteranos delanteros Teófilo Gutiérrez y Luis Fernando Muriel.

El equipo, sin embargo, viene golpeado porque la semana pasada cayó goleado 4-1 con Palmeiras en la última jornada del Grupo F de la Copa Libertadores, por lo que quedó eliminado del torneo al ser último y ni siquiera caerá a la Copa Sudamericana.

Al frente estará el Atlético Nacional, que ha tenido un semestre irregular pero en las últimas semanas disipó dudas y clasificó al eliminar en semifinales al Deportes Tolima, al que le ganó los dos partidos.

El entrenador Diego Arias deberá lidiar con la baja del portero David Ospina, quien dejó el equipo para sumarse a la selección colombiana y será reemplazado por Harlen Castillo; el lateral argentino Milton Casco, por lesión, a quien sustituirá Samuel Velásquez, y el extremo Dairon Asprilla.

El venezolano Eduard Bello era duda porque había sido convocado por la selección de su país para la fecha FIFA de julio, pero el club colombiano, según medios locales, realizó la gestión para que pueda disputar la final.

En cuanto al resto de la nómina, Arias contará con sus demás figuras, incluidas los internacionales colombianos Alfredo Morelos, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, William Tesillo y Andrés Román, así como con el prometedor Juan Manuel Rengifo, quien ha sido el mejor jugador de la liga colombiana esta temporada.

– Alineaciones probables:

Atlético Nacional: Harlen Castillo; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Samuel Velásquez; Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo; Nicolás Rodríguez, Eduard Bello y Alfredo Morelos.

Entrenador: Diego Arias.

Junior: Mauro Silveira; Jhonier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel, Jannenson Sarmiento; Cristian Barrios, Bryan Castrillón y Guillermo Paiva.

Entrenador: Alfredo Arias.

Estadio: Romelio Martínez, de Barranquilla.

Hora: 19.30 local (00.30 GMT del miércoles). EFE

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