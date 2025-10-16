El jurado delibera sobre el veredicto por el asesinato de Teresa Rodríguez

Bruselas, 16 oct (EFE).- Un jurado compuesto por doce personas, cuatro mujeres y ocho hombres, delibera este jueves sobre la culpabilidad o inocencia de César A.C., acusado del asesinato de la enfermera española Teresa Rodríguez, su expareja, en octubre de 2022.

Después de una semana de sesiones diarias, se espera que este jueves el jurado emita también, en caso de considerarle culpable, su veredicto sobre la condena al ex guardia civil, que hoy volvió a pedir perdón en una carta leída al tribunal en la que destacó las cualidades de la joven, que tenía 23 años cuando murió.

Miembros de la familia de Teresa lamentaron en declaraciones a EFE las últimas palabras del exnovio de la joven enfermera, al entender que solo trata de dar una imagen de arrepentimiento a efectos de obtener una condena más favorable.

La defensa de la parte civil dijo hoy que considera que César A. C. cometió un feminicidio al matar voluntariamente y con premeditación a su exnovia, mientras que la representante del Ministerio Público indicó que el ex guardia civil está siendo juzgado por un homicidio o asesinato, que son los delitos previstos en el código penal belga.

Por su parte, el abogado de César A.C. subrayó durante el juicio que no cree que sea un caso de feminicidio puesto que su representado «no odia a las mujeres», indicó la agencia Belga.

La presidenta de la sala explicó al jurado que durante la deliberación deberá determinar si el acusado es culpable, de ser así si hubo premeditación (lo que constituye una circunstancia agravante) y si hizo uso de los objetos punzantes (cuchillos) de manera intencionada para matar a Teresa.

César A. C. se enfrenta a una pena de cadena perpetua a propuesta de la Fiscalía. En los últimos tres años ha estado en al menos dos centros penitenciarios belgas, el último en la cárcel de Haren, una prisión próxima a Bruselas. EFE

