El Jurado electoral confirma que Acción Popular ha sido excluido de las elecciones en Perú

Lima, 14 dic (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú confirmó que el partido Acción Popular (AP), uno de los más tradicionales del país, no podrá apelar la decisión que anuló sus comicios internos y lo excluyó de participar en las elecciones generales peruanas de 2026.

«De acuerdo con nuestro marco constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve en última, y en definitiva instancia, todo aquello que tiene que ver con materia electoral, entonces este pronunciamiento es la última instancia en relación con lo que ha resuelto nuestro supremo tribunal», declaró a la emisora RPP la secretaria general de la JNE, Yessica Clavijo.

La funcionaria confirmó de esa manera que AP, un partido que ha ocupado en tres ocasiones la Presidencia de Perú, quedó fuera de las elecciones generales, ya que no podrá convocar a nuevas primarias tras la anulación de las que se celebraron la semana pasada.

Clavijo enfatizó que la ley peruana establece que el cronograma electoral es «inquebrantable» y confirmó que este lunes se emitirán las resoluciones con la proclamación de los resultados de las primarias en todos los partidos, de acuerdo con la información entregada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El JNE anuló este sábado las elecciones internas en AP tras determinar que se presentaron «vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso».

La agrupación que fundó el dos veces gobernante Fernando Beláunde (1963-1968 y 1980-1985) había designado como su candidato presidencial al periodista y escritor Alfredo Barnechea, en medio de una gran polémica desatada en los últimos días por denuncias internas de un presunto fraude.

Acción Popular también ocupó la Presidencia de Perú cuando Valentín Paniagua, quien era presidente del Congreso, asumió la jefatura de Estado de manera transitoria, tras la renuncia de Alberto Fujimori, en noviembre de 2020.

Tras conocerse que AP se convirtió en la primera agrupación política en ser excluida de las elecciones de 2026, Barnechea manifestó que estaba «sorprendido e indignado» y que el partido iba «a apelar» y «a pelear hasta el final» para participar en los comicios.

Por su parte, el excongresista por AP Ricardo Burga, quien fue uno de los líderes del partido que denunció irregularidades en la elección interna, destacó que el JNE les dio la razón «en que se había producido un fraude electoral», pero dijo que estaba «triste» porque han perdido «la posibilidad de presentar candidatos».

Este domingo, el secretario general de AP, José Abad, aseguró que, de todas maneras, pedirán una revisión de la decisión del JNE, que consideró inconstitucional porque no recibieron ninguna notificación previa para exponer sus argumentos.

Tras la decisión del Jurado Electoral, en las elecciones generales del próximo año en Perú participarán 38 partidos y alianzas políticas, 36 de las cuales acudirán con una fórmula presidencial. EFE

