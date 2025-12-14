El jurado electoral de Perú excluye a Vizcarra y otros exfuncionarios del padrón electoral

Lima, 14 dic (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú excluyó del padrón electoral, que otorga el derecho a elegir y ser elegido, a ocho exfuncionarios que han sido inhabilitados por el Congreso para ejercer cargos públicos, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien cumple una condena a 14 años de prisión desde noviembre pasado.

El máximo órgano electoral peruano señaló en una resolución oficial que tomó la decisión «en mérito a la inhabilitación impuesta bajo el amparo del artículo 100 de la Constitución Política del Perú».

Añadió que la medida «despliega sus efectos sobre los derechos políticos», por lo que impide al funcionario público sancionado «ejercer el derecho de sufragio (elegir y ser elegido), el derecho de participación y el derecho de fundar, organizar, pertenecer o representar a una organización o partido político, movimiento o alianza».

«En virtud de ello, se debe proceder a excluir del padrón electoral de las Elecciones Generales 2026 a las personas que cuentan con inhabilitación de los derechos políticos, y se detallan en la parte resolutiva», acotó.

La resolución recordó que Vizcarra recibió una inhabilitación de 10 años en abril de 2021 por su presunta vacunación irregular durante la pandemia de la covid-19, y otra de 5 años, aprobada en mayo de 2022 por una presunta infracción constitucional cuando era ministro.

En junio pasado, el Congreso aprobó una tercera inhabilitación, por 10 años, contra Vizcarra por haber disuelto el Parlamento en septiembre de 2019.

En la lista de excluidos del padrón electoral también se colocó a la ex fiscal general Delia Espinoza, quien fue inhabilitada durante 10 años el pasado 5 de diciembre por el Congreso por una presunta infracción constitucional en el ejercicio de sus funciones.

Además, aparecen los exministros de Salud Víctor Zamora y Pilar Mazzetti, inhabilitados por 10 y 8 años por actos funcionales, respectivamente; además del ex juez supremo César Hinostroza y el expresidente del ya desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura Guido Águila, ambos inhabilitados por 10 años por acusaciones de presunta corrupción.

La lista es completada por los excongresistas Freddy Díaz y Yesenia Ponce, quienes también cumplen 10 años de inhabilitación, por una denuncia de violación sexual y de presunta corrupción, respectivamente. EFE

