El Jurado Electoral de Perú rechaza elecciones complementarias y ratifica la fecha de la segunda vuelta

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú rechazó este viernes la posibilidad de realizar comicios complementarios en Lima ante las irregularidades registradas en el proceso electoral del 12 de abril, y ratificó que el balotaje presidencial será el 7 de junio.

El candidato ultraconservador y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, quien todavía disputa el pase a la segunda vuelta con el izquierdista Roberto Sánchez, había solicitado una nueva elección en la capital alegando que problemas en las mesas de votación impidieron votar a miles de sus simpatizantes.

«El Pleno del JNE, luego del análisis técnico-jurídico y en atención a los informes emitidos por las instancias competentes, acordó por unanimidad declarar inviable la realización de elecciones complementarias», señaló el organismo en un comunicado difundido en las redes sociales.

En el pedido se señaló que los retrasos en distribuir material electoral impidieron que más de 50.000 personas votaran. Ello obligó a las autoridades a prolongar un día los comicios.

Aliaga dijo luego en conferencia de prensa que el JNE le ha quitado la «legitimad absoluta» al proceso electoral e instó a su presidente, Roberto Burneo, a que declare la nulidad de 4.500 actas electorales que sumarían más de un millón votos según el candidato.

«En Perú nos ha pasado algo que ya en Venezuela se ha hecho varias veces (…) El proceso está herido de muerte», agregó el líder ultraderechista.

Temprano la policía allanó la casa del exjefe de la entidad electoral que organizó los comicios, Piero Corvetto, en el marco de una investigación por presunta colusión relacionada con la votación.

Corvetto renunció el martes poco antes de ser interrogado por la fiscalía, ante las múltiples fallas en la jornada electoral del 12 de abril que retrasaron el escrutinio.

Aún no está definido quién enfrentará en segunda vuelta a la derechista Keiko Fujimori, la única candidata con boleto asegurado.

Con 95% de los votos emitidos ya procesados, Sánchez y López Aliaga pelean palmo a palmo por el segundo lugar, con una leve ventaja de 20.000 sufragios del izquierdista radical.

«La fecha de la segunda vuelta está ya fijada a través de un Decreto Supremo y se ha diseñado un cronograma orientado a cumplir con esa fecha», dijo a la AFP Yessica Clavijo, Secretaria General del JNE.

Una misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) mencionó «graves fallos» en la primera vuelta, aunque precisó que no encontró «ninguna prueba objetiva» de fraude, como alegó el candidato ultraconservador.

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