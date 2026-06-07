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El Jurado Electoral de Perú rechaza versiones de fraude y atiende incidencias reportadas

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Lima, 7 jun (EFE).- El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, negó tajantemente «cualquier narrativa de fraude» en la segunda vuelta presidencial disputada este domingo, entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, y agregó que las incidencias reportadas están «canalizadas adecuadamente».

En una declaración a la prensa, tras el cierre de la votación, Burneo dijo que hoy termina con «éxito» una etapa más del proceso de la segunda vuelta electoral, el cual se ha desarrollado «con toda normalidad y regularidad».

Invocó a los partidos políticos y sus simpatizantes a mantener «la serenidad y actuar con responsabilidad democrática», mientras se espera conocer los resultados oficiales que serán difundidos «progresivamente» por los canales oficiales. EFE

mmr/fgg/lnm

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