El Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclama presidenta electa a Keiko Fujimori

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Lima, 3 jul (EFE).- La derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), fue declarada este viernes oficialmente presidenta electa de Perú, al proclamarse los resultados de la segunda vuelta de las presidenciales del 7 de junio, en la que venció al izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, la máxima autoridad electoral del país, aprobó los resultados, tras los intentos sin éxito de Sánchez de frenar este acto, al denunciar sin pruebas un supuesto fraude en su contra y reclamar la anulación de la votación en el exterior, lo que le daría el triunfo a él, que fue el más votado en el territorio nacional.

La proclamación de los resultados por parte del JNE supone la finalización del proceso electoral, sin posibilidad de revertir el resultado, en el que Fujimori obtuvo el 50,135 % de los votos válidos, con 9.223.396 sufragios, frente al 49,865 % de Sánchez, que recibió 9.173.755 apoyos. EFE

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(foto) (vídeo)