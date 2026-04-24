El Jurado Nacional de Elecciones de Perú rechaza convocar comicios complementarios en Lima

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Lima, 24 abr (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú declaró este viernes inviable por unanimidad la realización de elecciones complementarias, tal y como exige el ultraderechista candidato presidencial Rafael López Aliaga, ante el fraude premeditado en su contra que denuncia sin pruebas sólidas, narrativa alimentada por las irregularidades registradas en la jornada electoral.

A través de un comunicado, el JNE indicó que, ante el retraso en la apertura de centros de votación por no contar a tiempo con el material electoral en numerosos locales de votación de Lima, recibió solicitudes para convocar una jornada supletoria de votaciones en aquellas mesas afectadas por los retrasos en la capital peruana, bastión electoral de López Aliaga, que se está quedando fuera de la segunda vuelta por unos pocos miles de votos.

Sin embargo, tras un análisis técnico-jurídico y en atención a lo informes emitidos por las instancias competentes, acordó «por unanimidad declarar inviable» la realización de dichas elecciones complementarias pues no están contempladas en la legislación y el proceso electoral aún no ha concluido, al haber todavía más de 4.000 actas en observación. EFE

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