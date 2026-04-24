El Jurado Nacional de Elecciones de Perú rechaza convocar comicios complementarios en Lima

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Lima, 24 abr (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú declaró este viernes inviable convocar elecciones complementarias en Lima por las irregularidades registradas en la jornada electoral, como había solicitado el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, ante el supuesto fraude premeditado en su contra que denuncia sin pruebas sólidas.

El JNE indicó en un comunicado que, ante el retraso en la apertura de numerosos centros de votación en Lima el pasado día 12 por no contar a tiempo con el material electoral, recibió solicitudes para convocar una jornada supletoria de votaciones en la capital peruana, bastión electoral de López Aliaga, que se está quedando fuera de la segunda vuelta por unos pocos miles de votos.

Sin embargo, tras un análisis técnico y jurídico, y en atención a los informes emitidos por las instancias competentes, el JNE acordó «por unanimidad declarar inviable» la realización de esas elecciones complementarias pues no están contempladas en la legislación y el proceso electoral aún no ha concluido, al haber todavía más de 4.000 actas en revisión.

Unos días después de las elecciones generales del 12 de abril, López Aliaga hizo esta petición al JNE al argumentar que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) era responsable de que algunos centros de votación de Lima abrieron hasta cinco horas más tarde por la demora de la llegada del material electoral y hubo gente que desistió de votar.

Ante sus simpatizantes ha llegado a asegurar que ha perdido alrededor de un millón de votos, pues estos problemas logísticos han ocurrido en zonas de la capital donde afirma que iba a ser el candidato más votado.

La candidata derechista Keiko Fujimori, que al 95 % del escrutinio es la primera con el 17 % de los votos, apoyó esta petición del ultraconservador, que es tercero con 11,9 %.

En este momento pasaría a segunda vuelta junto a Fujimori, prevista para el 7 de junio, el izquierdista Roberto Sánchez, que logra un ajustado 12,03 % de los votos. EFE

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