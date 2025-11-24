El kimchi triunfa en el exterior mientras Corea del Sur depende más del producto chino

1 minuto

Seúl, 24 nov (EFE).- La creciente popularidad internacional del kimchi sitúa a las exportaciones de Corea del Sur de este plato tradicional en camino de alcanzar un máximo histórico, mientras el país asiático continúa importando de China más cantidad de su producto emblemático, según datos oficiales publicados este lunes.

Las exportaciones de la guarnición preparada usualmente con col fermentada alcanzaron los 137,39 millones de dólares entre enero y octubre, lo que supone una subida un 2 % interanual, según datos del Servicio de Aduanas (KCS) citados por el diario local The Korea Herald.

En el mismo periodo, las importaciones sumaron 159,46 millones de dólares, un alza del 3,1 % interanual, ampliando el déficit comercial del kimchi hasta 22,07 millones, un 10,3 % más que hace un año.

Según las autoridades, encarecimiento de los alimentos y el fuerte aumento del precio del repollo local registrado el año pasado, debido a fenómenos meteorológicos extremos, han impulsado la demanda doméstica de kimchi chino, que en 2024 ya alcanzó un récord de 189,86 millones de dólares.

Corea del Sur tiene la intención de reducir el déficit en el futuro.

La popularidad del kimchi se ha elevado en los últimos años en consonancia con el auge global de la cultura coreana, como muestra el fenómeno de animación de Netflix ‘KPop Demon Hunters’, y de la popularización del país como destino turístico. EFE

rvb/daa/rml