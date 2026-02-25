El Kospi surcoreano abre por primera vez sobre los 6.000 puntos por tecnológicas y motor

Seúl, 25 feb (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, superó por primera vez los 6.000 puntos al inicio de la sesión de este miércoles, en medio de la racha ganadora de las tecnológicas y notables subidas en el sector del motor, apenas un mes después de superar la marca de los 5.000.

El Kospi registraba una subida de más de alrededor del 1 %, tras una media hora del inicio de operaciones, aproximándose a los 6.030 puntos. Apenas el 27 de enero, el Kospi cerró por primera vez por encima de los 5.000 puntos.

En junio pasado, cuando tomó posesión el actual presidente, Lee Jae-myung, el índice apenas rondaba los 2.700 puntos. El mandatario había prometido en su campaña llevar al Kospi por encima de las 5.000 unidades.

Las recientes subidas del índice se producen gracias al buen desempeño de la industria tecnológica. Tras la apertura de la sesión, el fabricante de semiconductores Samsung Electronics, valor de referencia local, crecía alrededor del 1 %, y su principal competidor, SK Hynix, se elevaba un 0,60 %.

En el sector automotriz, el fabricante líder surcoreano, Hyundai Motor, se incrementaba más del 5,00 %, y su empresa hermana Kia ascendía más del 13 %.

Por otro lado, en el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics bajaba alrededor del 0,23 %, y Celltrion perdía un 1,41 %. La firma de defensa Hanwha Aerospace también descendía un 2,50 %. EFE

